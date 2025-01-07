الرياضة - 11:51 - «الأرصاد» تكشف عن توقعات طقس الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 11:51 مساءً - طقس الأربعاء.. أعلنت الهيئة الهامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس الأربعاء 8 يناير 2025 في القاهرة والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس الأربعاء 8 يناير 2025

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الأربعاء معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أن درجات الحرارة في القاهرة غدا تصل إلى 21 للعظمى و12 للصغى.

طقس يوم الخميس 9 يناير 2025

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس يوم الخميس سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

موعد انتهاء موجات الصقيع

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن موعد انتهاء موجات الصقيع يبدأ من الأسبوع المقبل، رغم أن قيم درجات الحرارة نهارًا حول أو أعلى من المعدل الطبيعي لكن فترات الليل ستشهد طقسا شديد البرودة، مع اختلافها من يوم لآخر نتيجة نشاط الرياح ونسب الرطوبة في الجو، مشيرة إلى أن موجات الصقيع تكون في أماكن المزروعات بمناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والوادي الجديد، نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 5 درجات.

وأوضحت منار غانم في تصريح خاص لـ كلمتك، أن الأيام القادمة وتحديدًا الأحد والإثنين، سنشهد سقوط أمطار بنسب متفاوتة في محافظات شمال البلاد، والسواحل الشمالية والوجه البحري، موضحة أن أكثر المحافظات تأثرًا بالأمطار هي المحافظات الساحلية على عكس المحافظات الداخلية التي تتأثر بشكل ضعيف.