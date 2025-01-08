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الزمالك يقترب من ضم مدافع البنك الأهلي والأهلي يفاوض بنتايك - أخبار كلمتك

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الزمالك يقترب من ضم مدافع البنك الأهلي والأهلي يفاوض بنتايك - أخبار كلمتك

الزمالك يقترب من ضم مدافع البنك الأهلي والأهلي يفاوض بنتايك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:12 صباحاً - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يواجه أزمة بسبب المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، والمعار من صفوف سانت إيتيان حتى نهاية الموسم.

 

مفاوضات الأهلي مع بنتايك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc": "الزمالك سيدخل في أزمة مع محمود بنتايك، خاصة أن اللاعب تألق عندما شارك، والبعض تحدث عن وجود مفاوضات معه من الأهلي".

 

عقبة أمام الزمالك لتفعيل عقد بنتايك

وتابع: "في المغرب أكدوا أن ليس رغبة نادي الزمالك فقط، هي من تحدد تفعيل الزمالك بند شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة، ويجب موافقة الطرفين".

الزمالك يقترب من ضم أحمد ربيع 

وشدد على أن الزمالك سيحاول مع سانت إتيان تقسيط المقابل المادي للحصول على خدمات اللاعب.

وعن الصفقات قال إن الزمالك أقترب من التعاقد مع أحمد ربيع، لاعب البنك الأهلي، بعد أن نال اللاعب إعجاب جروس، بعد ترشيحه من قبل أمير عزمي".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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