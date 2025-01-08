نيوكاسل يحرج آرسنال في عقر داره ويفوز بذهاب نصف نهائي كأس الرابطة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:32 صباحاً - آرسنال ضد نيوكاسل، خسر فريق آرسنال وسط جماهيره وعلى أرضه بملعب الإمارات من ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات ذهاب الدور نصف نهائي بطولة كأس كاراباو.

نتيجة مباراة آرسنال ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية 2024-2025

وأحرز أليكسندر إيساك أول أهداف اللقاء لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 37، بعد تمريرة من جاكوب ميرفي إلى زميله إيساك الذي سدد تسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى المرمى.

وأضاف أنتوني جوردون الهدف الثاني لصالح نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 51، بعد تسديدة من أليكسندر إيساك من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس دافيد رايا ليتابعها جوردون بتسديدة أخرى، سكنت الشباك.

أحداث مباراة آرسنال ضد نيوكاسل

وشهد تشكيل آرسنال 5 تغييرات مقارنة بمواجهة برايتون الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

حيث أشرك أرتيتا كلا من: تيمبر، لويس سكيلي، أوديجارد، مارتينيلي، هافرتيز، بدلا من: كالافيوري، جورجينيو، ميكل ميرينو، جيسوس وإيثان نوانيري.

وظن آرسنال أن منافسه قد يكون سهلًا، وبالفعل سيطر على الكرة في الثلث الأول من المباراة، إلا أن ضيفه هدد مرماه، في إشارة منه لتحريك الشباك الساكنة في وقت قريب.

وبالفعل مع الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول، تمكن الضيوف من تسجيل الحضور وإحراز الهدف الأول عن طريق اللاعب ألكسندر إيزاك، بعد كرة طويلة من الحارس نفذها لكرة حرة، ثم وصلت إلى ميرفي داخل المنطقة، ويسددها إيزاك من أمام المرمى وتهز شباك آرسنال.

وفي الشوط الثاني عزز نيوكاسل النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب أنتوني غوردون في الدقيقة الـ51 من المباراة، وجاء الهدف بعد كرة عرضية يقابلها إيزاك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وإنقاذ من دافيد رايا حارس آرسنال وترتد منه، ومع متابعة وتسديدة من غوردون داخل منطقة الجزاء تهز الشباك، وحافظ الفريق على تقدمه بهدفين حتى نهاية المباراة.

وكان أرسنال قد تأهل للدور نصف النهائي بعد الفوز على كريستال بالاس في الدور ربع النهائي بنتجة 3-2، في حين انتصر نيوكاسل على برينتفورد بنتيجة 3-1.

وبهذا الفوز سهل فريق نيوكاسل يونايتد مهمته في التأهل إلى المباراة النهائية، فيما يصعب مهمة فريق أرسنال في مباراة الإياب بضرورة الفوز بثلاثية نظيفة على الأقل للصعود إلى نهائي كأس كاراباو.

يشار إلى أن مباريات الدور نصف النهائي للبطولة تقام بنظام الذهاب والإياب، حيث سيلعب الفريقان من جديد يوم 5 فبراير المقبل على ملعب سانت جيمس بارك لحسم المتأهل إلى المباراة النهائية، ومن المقرر أن يحل ليفربول غدًا الأربعاء ضيفًا على توتنهام في نفس الدور.



وجاء تشكيل أرسنال ضد نيوكاسل كالتالي:

أما تشكيل نيوكاسل ضد أرسنال فجاء كالتالي:

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