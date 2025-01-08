مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

أنغام تحتفل بفيديو كليب تيجي نسيب غدًا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:21 - أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم.. الأربعاء 8 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق كارتر يصل إلى الكونجرس قبل مراسم التشييع - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بدعم من انخفاض إمدادات "أوبك" وبيانات الوظائف الأمريكية - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

دبلوماسي: أمريكا تقود تحركات قوية لدعم القيادة السورية الجديدة - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

بعد مقتل 3 جنود، كم تبلغ خسائر جيش الاحتلال في غزة؟ - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الكاكا تسجل 35 جنيها والكانتلوب يبدأ من 9 جنيهات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 01:33 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 01:33 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:33 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:33 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-1-2025، حيث استقرت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والمحال التجارية.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-1-2025

سجل سعر كيلو الفراخ في بورصة الدواجن 75 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك ما بين مبلغ 80 و85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة بلغ اليوم قيمة 126 جنيهًا، مع أسعار للمستهلك تتفاوت ما بين قيمة 126 و132 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو يتراوح ما بين مبلغ 80 و81 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات الفراخ يتراوح ما بين مبلغ 62 و63 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 8-1-2025

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم، أقل سعر اليوم الأربعاء يكون بقيمة 35 جنيهًا، وأعلى سعر 43 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم، أقل سعر اليوم الأربعاء 30 جنيهًا، وأعلى سعر 30.5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، أقل سعر 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور عمر يوم، أقل سعر يكون 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم، أقل سعر 3.5 جنيه، وأعلى سعر 4 جنيهات.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم اليوم الأربعاء، أقل سعر 8.25 جنيه، وأعلى سعر 8.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 8-1-2025

سعر كرتونة البيض الأحمر وصل اليوم الأربعاء إلى مبلغ 151 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يكون 161 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي وصل إلى قيمة 165 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 175 جنيها.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق