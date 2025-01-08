الرياضة - 01:33 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 8-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 01:33 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء.. تنشر الأسبوع أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-1-2025، حيث استقرت أسعار الدواجن اليوم بالأسواق والمحال التجارية.

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أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 8-1-2025

سجل سعر كيلو الفراخ في بورصة الدواجن 75 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك ما بين مبلغ 80 و85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة بلغ اليوم قيمة 126 جنيهًا، مع أسعار للمستهلك تتفاوت ما بين قيمة 126 و132 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو يتراوح ما بين مبلغ 80 و81 جنيهًا.

بلغ سعر أمهات الفراخ يتراوح ما بين مبلغ 62 و63 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 8-1-2025

بلغ سعر الكتكوت الأبيض شركات عمر يوم، أقل سعر اليوم الأربعاء يكون بقيمة 35 جنيهًا، وأعلى سعر 43 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت الأبيض قطعان عمر يوم، أقل سعر اليوم الأربعاء 30 جنيهًا، وأعلى سعر 30.5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو عمر يوم، أقل سعر 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا.

فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور عمر يوم، أقل سعر يكون 13 جنيهًا، وأعلى سعر 14 جنيهًا.

ووصل سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم، أقل سعر 3.5 جنيه، وأعلى سعر 4 جنيهات.

وبلغ سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم اليوم الأربعاء، أقل سعر 8.25 جنيه، وأعلى سعر 8.75 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأربعاء 8-1-2025

سعر كرتونة البيض الأحمر وصل اليوم الأربعاء إلى مبلغ 151 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر يكون 161 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي وصل إلى قيمة 165 جنيها، ليصل للمستهلك بسعر 175 جنيها.