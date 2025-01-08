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يصل لـ 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم بالأسواق اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

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يصل لـ 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم بالأسواق اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

يصل لـ 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم بالأسواق اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:45 مساءً - كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية المستهلك والتاجر، عن ارتفاع أسعار الأيس كريم كيمو. 

يصل ل 15 جنيها، ارتفاع أسعار الأيس كريم كيمو

وأوضح المنوفي أن أسعار الأيس كريم كيمو ارتفعت بما يتراوح من جنيهين إلى 15 جنيهًا باختلاف العبوات. 

أسعار ايس كريم كيمو بعد الزيادة

وعن أسعار ايس كريم كيمو بعد الزيادة أشار إلى أنه جاء كالتالي:
ارتفع سعر أيس كريم ميجا من 15 جنيها إلى 20 جنيهًا. 
ارتفع سعر ميني أوريو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيها. 
ارتفع سعر ميني كيت كات استيك من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا. 
ارتفع سعر مورو استيك من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا. 
ارتفع سعر دولسي سوس استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. 
ارتفع اسكويز استيك من 8 جنيهات إلى 10 جنيهات. 
ارتفع سعر كونو كادبورى من 20 جنيهًا إلى 25 جنيهًا. 

ارتفاع أسعار لبن نيدو ونسكويك

وكان  حازم المنوفي، قد أعلن سابقًا، عن رفع أسعار لبن نيدو ظرف وزن 25 جرامًا نحو جنيهين. 
 ارتفاع أسعار نيدو جنيهين في الأسواق

وأوضح (المنوفي) أن سعر نيدو لبن وزن 25 جرامًا ارتفع من من 10 جنيهات إلى 12 جنيها. 

ارتفاع سعر نسكويك بقيمة جنيهين

ظرف نسكويك ارتفع بقيمة جنيهين من 5 إلى 7 جينهات فى الأسواق المحلية وفقا للمعلن من شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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