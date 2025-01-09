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لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

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لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:20 صباحاً - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس لتواصل الخسائر التي بدأتها في اليوم السابق وسط ارتفاع كبير شهدته مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، إلا أن المخاوف في شأن تقلص الإمدادات من جانب أعضاء “أوبك” وروسيا حدت من الانخفاض.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا أو 0.4 في المئة إلى 75.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 01.25 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا أو 0.4 في المئة إلى 73.02 دولار.


وخسر الخامان القياسيان أكثر من واحد في المئة أمس الأربعاء بضغط من ارتفاع الدولار وزيادة بأكبر من المتوقع في مخزونات الوقود الأمريكية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات البنزين زادت 6.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 237.7 مليون برميل. وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون زيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير 6.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 128.9 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاعها 600 ألف برميل.

لكن مخزونات الخام هبطت 959 ألف برميل في الأسبوع، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 184 ألف برميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس «إن.إس تريدنج» وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية «أثار نمو مخزونات الوقود في الولايات المتحدة بعض عمليات البيع لكن الاتجاه الهبوطي يظل محدودا بسبب موسم الطلب الشتوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي».

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» انخفض في ديسمبر بعد شهرين من الارتفاع. ومحت أعمال صيانة حقول في الإمارات أثر زيادة الإنتاج في نيجيريا ودول أخرى في المنظمة.

وفي روسيا بلغ متوسط إنتاج النفط 8.971 مليون برميل يوميا في ديسمبر، وهو أقل مما تستهدفه البلاد، حسبما ذكرت بلومبرج.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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