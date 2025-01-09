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الرياضة - 06:12 - «استشاري تنمية»: الرئيس السيسي اتبع سياسة رشيدة في عملية استصلاح الأراضي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:12 - «استشاري تنمية»: الرئيس السيسي اتبع سياسة رشيدة في عملية استصلاح الأراضي - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:12 - «استشاري تنمية»: الرئيس السيسي اتبع سياسة رشيدة في عملية استصلاح الأراضي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:12 مساءً - تحدث الدكتور صفي الدين متولي، استشاري التنمية الصحراوية لدى الأمم المتحدة، عن أهمية المشروعات الزراعية ودورها في دعم مستقبل الزراعة في مصر.

وأوضح الدكتور صفي الدين في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا في استصلاح الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إدخال 4 ملايين فدان إلى منظومة الإنتاج الزراعي.

وتابع: «كنا في السابق نتحدث عن خطط للاستصلاح، ولكننا الآن نتحدث عن الإنتاج الفعلي لهذه الأراضي. كمثال، مشروع توشكى الذي كان في 2017 يزرع 10 آلاف فدان فقط من أصل 460 ألف فدان، وصل اليوم إلى نصف مليون فدان، وهناك خطة مستقبلية للتوسع إلى مليون فدان».

وأضاف: «مصر كانت تستورد 98% من احتياجاتها من المحاصيل الزيتية، ومع تصاعد الأزمات مثل الحرب الأوكرانية، زادت التحديات، ولكن بفضل العمل المستمر في مشروعات مثل توشكى، تم تحقيق تقدم كبير، خاصة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية».

وأكد الدكتور صفي الدين أن السياسات الرشيدة التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على العمل الجاد قبل الحديث عن الإنجازات، وهو ما ساهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الزراعة والتنمية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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