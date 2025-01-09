الرياضة - 06:12 - سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 06:12 مساءً - سعر الذهب اليوم.. ارتفع سعر الذهب اليوم بمختلف أعيرته في سوق الصاغة في نهاية تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

تستعرض موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها الموقع في مختلف المجالات، من خلال الضغط هنــــــــــا

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 9 يناير

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4314.25 جنيه للبيع، و 4285.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 داخل محلات الصاغة عند 3954.75 جنيهًا للبيع، و 3928.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا اليوم عند 3775 جنيهًا للبيع، و 3775 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3235.75 جنيه للبيع، و 3214.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2516.75 جنيه للبيع، و 2500 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر عند 2157.25 جنيه للبيع، 2142.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر عند 1617.75 جنيه للبيع، 1607.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة بمصر عند 30200 جنيهًا للبيع، 30000 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2669.79 دولار للبيع، و 2669.52 دولار للشراء.