كريستيانو رونالدو في الهجوم، تشكيل مباراة النصر والأخدود في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 06:31 مساءً - أعلن المدير الفني الإيطالي، ستيفانو بيولي، مدرب نادي النصر السعودي، تشكيل الفريق الذي يواجه الفريق الأول لنادي الأخدود ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدوري السعودي.



تشكيل النصر ضد الأخدود



وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمرك لابورت، نواف بوشل.

في خط الوسط: أوتافيو، جابرييل، علي الحسن.

في خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

تشكيل الأخدود أمام النصر

ويستقبل نادي النصر، نظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في الثامنة من مساء الخميس، على ملعب الأول بارك.

وواجه نادي النصر، نظيره الأخدود في دوري روشن السعودي للمحترفين، مرتين، نجح في الفوز بالمواجهتين، مسجلا خمس أهداف، وتلقت شباكه هدفين.

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