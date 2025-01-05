محمد صلاح رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 09:40 مساءً - توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة رجل مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2/2، ضمن مباريات الجولة العشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، فوز محمد صلاح بجائزة رجل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، حيث بلغت نسبة تصويت الجماهير للنجم المصري 55.4%، متفوقًا على أقرب ملاحقيه أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد (20.8%).

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني خلال المباراة وأحرزه من ضربة جزاء تحصل عليها فريقه.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025، برصيد 18 هدفًا.

محمد صلاح يعادل رقم هنري

وبهذا الهدف، عادل محمد صلاح السجل التهديفي للفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال، في البريميرليج، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

ووصل صلاح إلى 175 هدفا خلال 282 مباراة في الدوري الممتاز، بينما سجل هنري 175 هدفا في 258 مباراة.

بينما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن محمد صلاح وصل إلى 18 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، ليصل إلى 31 مساهمة تهديفية.

وأضافت: "هذا أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب واحد في أول 19 مباراة خلال موسم واحد بالمسابقة"، علمًا بأن ليفربول يملك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

محمد صلاح يتجاوز لويس سواريز

وتجاوز محمد صلاح بذلك الأوروجواياني لويس سواريز، الذي شارك في 30 هدفا بقميص ليفربول في موسم 2013-2014، عبر تسجيل 23 هدفا وصناعة 7 أخرى.

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