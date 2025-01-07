إلغاء الامتحان.. المديريات التعليمية تحذر من الغش أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 12:31 مساءً - امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، عدة تحذيرات وتعليمات هامة للطلاب، تزامنًا مع اقتراب موعد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

المديريات تحذر من الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حذرت المديريات التعليمية، الطلاب من محاولات الغش الإلكتروني أثناء أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، أو محاولات تصوير الأسئلة أو الأجوبة، لنشرها على صفحات الغش.

حرمان الطالب الغشاش من أداء الامتحان

وشددت المديريات، على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على أي طالب يقوم بمخالفة التعليميات أو القانون، وأي طالب سيتم ضبطه يغش خلال أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يٌلغى الامتحان له.

عدم الدخول بالهواتف والأجهزة الإلكترونية

وحذرت المديريات التعليمية، من دخول الطلاب بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة في اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية، مشددة على انضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه.

عقوبة الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفرض القانون عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وأجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025، وجاءت العقوبات كالتالي:

- الحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات.

- وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه.

ويعاقب كلًا من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة الامتحانات بالتالي:

- الحبس مدة لا تقل عن سنة.

- بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 من يوم السبت الموافق 18 يناير الجاري، ويستمر الطلاب في أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 حتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر.