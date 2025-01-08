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خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بواقع 90 دقيقة - أخبار كلمتك

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خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بواقع 90 دقيقة - أخبار كلمتك

خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بواقع 90 دقيقة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:25 صباحاً - ارتفعت تأخيرات القطارات اليوم الأحد بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وأجبرت السكك الحديد على تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط.

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات   القطارات، 45 دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 90 دقيقة.

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديد إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 60 دقيقة 

أسيوط / أسوان 60 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45 دقيقة.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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