أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

ماجد الكدواني في ورطة بسبب رانيا يوسف في أحدث حلقات مسلسل موضوع عائلي 3 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم لشهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

غارات أمريكية بريطانية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

بعد قليل، الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية يصلان إلى القاهرة للقاء السيسي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد قليل، الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية يصلان إلى القاهرة للقاء السيسي - أخبار كلمتك

بعد قليل، الرئيس القبرصي ورئيس الحكومة اليونانية يصلان إلى القاهرة للقاء السيسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:25 صباحاً - يصل بعد قليل كل من نيكوس خريستودوليديس رئيس قبرص وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان القاهرة للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان ومصر وقبرص.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس اليوم عن زيارة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى القاهرة اليوم الأربعاء للمشاركة في القمة الثلاثية العاشرة بين اليونان وقبرص ومصر.

قمة مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة اليوم

وسيعقد ميتسوتاكيس اليوم اجتماعا ثنائيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم سيجتمع قادة الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان تليها محادثات مطولة بين الوفود كما سيدلي القادة بتصريحات صحفية.

وكانت آخر زيارة لميتسوتاكيس إلى القاهرة في مارس 2024 في إطار زيارة مشتركة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والقادة الأوروبيين لتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وأكدت اليونان على الأهمية الاستراتيجية لاستقرار مصر بالنسبة لأوروبا، وكذلك أهمية القاهرة في الحد من تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية.

ومن جانبة أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية  كونستانتينوس ليتيمبيوتيس أن التعاون الوثيق بين قبرص واليونان ومصر أمر ضروري في مثل هذه البيئة الدولية المتقلبة لضمان السلام والاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة مصرية يونانية قبرصية، تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس.

كما يعقد على هامش القمة المنتدى الاقتصادي المصري اليوناني القبرصي بمشاركة وزراء من الدول الثلاثة وممثلين عن شركات من الدول الثلاث.

ومن المقرر أن تبحث القمة أهمية تفعيل أطر التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث وتطوير مجالات جديدة لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في الدول الثلاث من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق