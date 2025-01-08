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تقدم ملحوظ في أعمال الرصف بمركز الواحات البحرية - أخبار كلمتك

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تقدم ملحوظ في أعمال الرصف بمركز الواحات البحرية - أخبار كلمتك

تقدم ملحوظ في أعمال الرصف بمركز الواحات البحرية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 01:10 مساءً - أكد الدكتور صبري شاكر، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، أن أعمال الرصف بالمدينة تشهد تقدمًا ملحوظًا وفقًا للخطة الموضوعة للعام المالي الحالي.

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الانتهاء من فرش طبقة الأساس بجزء من الدائري الأوسطي

وأعلنت الوحدة المحلية بالواحات البحرية عن الانتهاء من فرش طبقة الأساس بطريق الدائري الأوسطي باتجاه الغرب، وذلك بطول 350 مترًا، يأتي هذا الإنجاز ضمن خطة الرصف الشاملة التي تهدف إلى تحسين شبكة الطرق بالمنطقة وتسهيل حركة المرور.

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الانتهاء من فرش طبقة الأساس بطريق أحمد عيد

وفي سياق متصل، أعلنت الوحدة المحلية عن الانتهاء من فرش طبقة الأساس بطريق أحمد عيد الذي يربط بين الطريق الدائري من الناحية الجنوبية وطريق مصر الواحات عند مدخل أحمد عيد المحامي، وذلك بطول 1200 متر، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة رصف جهاز التعمير، ويهدف إلى ربط المناطق السكنية بالخدمات الأساسية.

 

 

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وأشار رئيس مدينة الواحات البحرية إلى أن فرق العمل المعنية بالمشروع تواصل جهودها لاستكمال باقي الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطنين وتحسين مستوى الحياة بالواحات البحرية.

 

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وأكد الدكتور صبري شاكر على أهمية هذه المشاريع في تطوير البنية التحتية بالواحات البحرية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الريف المصري.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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