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ضحيتها 129 شهيدا ومصابا، جيش الاحتلال يرتكب 6 مجازر جديدة في غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 12:55 مساءً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و78 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأربعاء أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 45 ألفا و936 شهيدا و109 آلاف و274 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء ذكرت تقارير إعلامية، أن 28 فلسطينيًّا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعًا جنوب طوباس

وقصقت طائرة مُسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي موقعًا في بلدة طمون جنوب طوباس تزامنًا مع اقتحام الاحتلال للبلدة.

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وقالت مصادر طبية فلسطينية إن قوات الاحتلال تمنع الإسعاف من الوصول إلى موقع القصف في طمون.

وبدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال  الإسرائيلي إنهم استهدفوا خلية مسلحة في بلدة طمون شمالي الضفة الغربية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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