الرياضة - 12:31 - في اليوم الـ 460.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي بغزة لـ45936 شهيدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 45936 شهيدًا وإصابة 109274 آخرين، 7 أكتوبر لعام 2023.

وأفادت الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت نحو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما وصل منها للمستشفيات نحو 51 شهيدًا و78 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

يذكر أن حركة حماس بدأت عملياتها العسكرية «طوفان الأقصى» ضد الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023، وجاء ذلك كرد فعل على كافة الأعمال الإجرامية والمجازر المتنافية للقوانين الدولية التي ترتكب ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي منتصف تلك الأحداث نفذت هدنة بين طرفي الصراع لمدة 7 أيام تقريبًا، وتم ذلك بوساطة جهود مصرية قطرية أمريكية، وشملت هذه الهدنة وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة والحفاظ على أرواح الأطفال والمدنيين، بالإضافة إلى تبادل الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين المتواجدين في أيدي المقاومة والاحتلال الصهيوني.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ460 ردًا على عملية طوفان الأقصى، مما أسفر العدوان الإسرائيلي عن وقوع أكثر من 45 ألف شهيد وآلاف المصابين والمفقودين.