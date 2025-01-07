الرياضة - 04:21 - مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم بـ مصر.. «آخر تحديث» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 يناير 2025 04:21 مساءً - سعر الذهب والدولار الآن.. ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وذلك بالتزامن مع استقرار سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بـ مصر.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم، سجل نحو 4297.25 جنيه للبيع، و4268.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 اليوم، سجل نحو 3939 جنيه للبيع، و3912.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم، سجل نحو 3760 جنيهًا للبيع، و3735 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 اليوم، سجل نحو 3222.75 جنيه للبيع، و3201.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم، سجل نحو 2506.75 جنيه للبيع، و 2490 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم، سجل نحو 2148.5 جنيه للبيع، و2134.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم، سجل نحو 1611.5 جنيه للبيع، و 1600.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل نحو 30080 جنيها للبيع، و 29880 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم، سجل نحو 2661.64 دولار للبيع، و2661.37 دولار للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 50.59 جنيه للبيع، و50.73 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.60 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 50.60 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.60 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 50.68 جنيه للبيع، و50.78 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 50.60 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 50.67 جنيه للبيع، و50.77 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي

سجل سعر الدولار في المصرف العربي نحو 50.60 جنيه للبيع، و50.70 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.62 جنيه للبيع، و50.72 جنيه للشراء.

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