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مشاهير العرب - تكريم يحيى الفخراني في يوم الثقافة المصرية بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تكريم يحيى الفخراني في يوم الثقافة المصرية بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تكريم يحيى الفخراني في يوم الثقافة المصرية بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:56 مساءً - كرم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفنان يحيى الفخراني، أثناء انطلاق النسخة الأولى من احتفالية يوم الثقافة المصرية، المقامة في دار الأوبرا المصرية.

وفي كلمة قصيرة له عقب التكريم، أعرب الفخراني عن سعادته بالتكريم، قائلا: «سعادتي غير طبيعية اليوم، الثقافة والهوية المصرية في فترة سابقة كانت أقل حاجة في البلد لكن أنا شايف غير كده خالص دلوقت».

وبدأت فعاليات يوم الثقافة، منذ قليل، بمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتنظيم من وزارة الثقافة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الحفل الفنان فتحي عبد الوهاب، وشهدت تكريم العديد من رموز الابداع والثقافة، التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.

وجاء من بين المكرمين في يوم الثقافة أيضًا، الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والشيخ ياسين التهامي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرج مروان حامد، والفنان انتصار عبد الفتاح، والنجم يحيى الفخراني، وآخرين.

واختيرت الأسماء المكرمة في يوم الثقافة، من خلال ترشيح المبدعين للنقابات الفنية والمجلس الأعلى للثقافة منهم نقابة الممثلين والتشكيليين والموسيقيين وغيرها.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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