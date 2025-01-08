مشاهير العرب - من بينهم حسن يوسف.. وزير الثقافة يكرم رموز الفن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 02:56 مساءً - انطلقت فعاليات النسخة الأولى من يوم الثقافة المصرية، تحت شعار «نحتفل بصناع الهوية المصرية»، وكرم وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، عددا من صناع الثقافة في يومهم خلال الاحتفالية.

يوم الثقافة

وتم تكريم المخرج الكبير هاني خليل، وفي المسرح المخرج أحمد طه، والفنون التشكيلية الدكتور طارق والي، وفنون الطفل محمد عبد الحافظ ناصف والمايسترو ناير ناجي، والدكتور أحمد درويش، والسرد القصصي والروائي إبراهيم عبد المجيد، وفي الشعر الشاعر سامح محجوب وفي الترجمة الدكتور حسين محمود، والثقافة العلمية الدكتور حامد عيد، والدكتورة منى الحديدي، والتراث الثقافي غير المادي نهلة إمام، والثقافة الرقمية زياد عبد التواب، وحماة الملكية الفكرية الدكتور حسام لطفي، وتطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها علاء عبد الهادي، وغيرهم.

أسماء المكرمون الراحلون في يوم الثقافة

وتضم قائمة أسماء المُكرمين الراحلين كل من: حسن يوسف ومصطفى فهمى ونبيل الحلفاوي وصلاح السعدني، والمطرب الشعبي أحمد عدوية، والسيناريست بشير الديك، والشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، والفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني.

وتتضمن الاحتفالية، كذلك، تكريم عدد من رموز الثقافة والفن من الأحياء، من بينهم الكاتب الدكتور زين عبد الهادي، أستاذ علم المعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان المشرف على مكتبة العاصمة الإدارية الجديدة، والفنان الكبير يحيى الفخراني.

يوم الثقافة

وأقيمت فعاليات يوم الثقافة، اليوم الأربعاء، بمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بتنظيم من وزارة الثقافة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكرم خلاله عدد كبير من رموز مصر الإبداعية، في لمسة وفاء لمجموعة من الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في 2024، بحضور أسرهم ومحبيهم.