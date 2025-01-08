إصابة المخرجة أنعام محمد علي بأزمة صحية عقب زفاف حفيدتها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:45 مساءً - أصيبت المخرجة أنعام محمد على بأزمة صحية شديدة، بعد حضور حفل زفاف حفيدتها، حيث ترقد حاليًّا داخل منزلها بمنطقة مصر الجديدة، بعدما طلب منها الطبيب الراحة التامة وعدم الخروج من المنزل.

وأكدت أنعام محمد على لكلمتك أنها كانت تعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وإعياء شديد والم بالعظام، ويبدو أن تعرضها للطقس البارد لفترة طويلة بحفل الزفاف قد تسبب لها في نزلة برد شديدة، خاصة مع تقدمها في العمر

مشوار أنعام محمد على

ولدت المخرجة أنعام محمد على فى مثل هذا اليوم 15 مايو 1938 بمدينة القاهرة، وعاشت طفولتها في محافظة المنيا، حصلت على ليسانس الآداب قسم التاريخ جامعة عين شمس، ثم حصلت على درجة الماجستير فى كلية الإعلام جامعة القاهرة، عام 1960، وعملت بالتلفزيون في نفس العام.

قدمت عشرين مسلسلا أشهرها أم كلثوم

في الدراما عام 1974 اتجهت المخرجة أنعام محمد علي إلى الإخراج فقدمت أكثر من عشرين مسلسلًا جميعها تتعرض لقضايا المرأة والمجتمع، ففي مسلسل هي والمستحيل تعرضت لأمية المرأة، الحب وأشياء أخرى، رجل لهذا الزمان، قاسم أمين، ضمير أبلة حكمت، حصاد العمر، قصة الأمس، مباراة زوجية، حتى لا يختنق الحب، دعوة للحب، الباحثة، أم كلثوم، وغيرها.

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