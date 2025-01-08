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تكريم يحيى الفخراني ومروان حامد ومصطفى كامل في احتفالية يوم الثقافة المصري (صور) - أخبار كلمتك

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تكريم يحيى الفخراني ومروان حامد ومصطفى كامل في احتفالية يوم الثقافة المصري (صور) - أخبار كلمتك

تكريم يحيى الفخراني ومروان حامد ومصطفى كامل في احتفالية يوم الثقافة المصري (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - رشحت النقابات الفنية عددا من رموز الفن بمجالات السينما والموسيقى والتلفزيون للتكريم في  احتفالية يوم الثقافة المصري المقامة حاليا في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

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المكرمون في يوم الثقافة المصري 

وجاء فى مقدمة المكرمين الفنان الكبير يحيى الفخراني  الذي علق على التكريم قائلا: “عادت الثقافة أهم ركن فى البلد عقب فترات طويلة من غيابها”.

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تكريمات النقابات الفنية 

وجاءت تكريمات النقابات  كالتالي:
نقابة الفنانين التشكيليين كرمت كلا من الدكتور محمود حامد، والفنان الدكتور عبد العزيز جندي.
نقابة المهن التمثيلية كرمت كلا من الفنان يحيى الفخراني والمخرج سمير العصفوري. 

كما تم تكريم السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال عن نقابة السينمائيين، رفقة المخرج مروان حامد.

أما نقابة المهن الموسيقية فكرمت الفنان مصطفى كامل، والشيخ ياسين التهامي، والفنان انتصار عبد الفتاح. 

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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