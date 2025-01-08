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عرض "فؤاد.. الملك المنسي" على شاشة الوثائقية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

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عرض "فؤاد.. الملك المنسي" على شاشة الوثائقية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

عرض "فؤاد.. الملك المنسي" على شاشة الوثائقية في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:50 مساءً - تعرض شاشة قناة الوثائقية يوم الإثنين المقبل الموافق 13 يناير الجاري، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الفيلم الوثائقي "فؤاد.. الملك المنسي".

فيلم فؤاد الملك المنسي 

الفيلم يعيد قراءة محطات مفصلية في حياة الملك فؤاد الأول، وذلك من واقع شهادات وأوراق ووثائق من الأرشيف البريطاني، خاصة المتعلقة بأسرار وملابسات وصول الملك فؤاد إلى حكم البلاد، وعلاقاته بقادة الحركة الوطنية آنذاك، فضلًا عن طبيعة العلاقة بينه وبين المحتل.

ويرصد الفيلم كذلك تفاصيل المشهد الأخير في حياة الملك فؤاد الأول، الذي رحل في الثامن والعشرين من أبريل عام 1936، مع إلقاء الضوء على الأجواء المريبة التي سبقت هذا الرحيل، وأفضت إلى تلك الوفاة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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