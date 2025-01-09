الوحدة يفوز على الفتح 2-1 في الدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:26 مساءً - الدوري السعودي، حقق فريق الكرة الأول بنادي الوحدة فوزًا غاليًا على حساب مضيفه الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة الفتح والوحدة وترتيب الفريقين

تقدم الوحدة عن طريق كريج جودوين في الدقيقة 14 وعزز الوحدة بالهدف الثاني في الدقيقة 26 عن طريق أودوين إيجالو.

ونجح الفتح في تقليص الفارق عن طريق لاعبه سفيان بن دبكة في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى النقطة 12 محتلًا المركز الخامس عشر، والخسارة جمدت من رصيد الفتح عند النقطة السادسة في المركز الأخير بجدول ترتيب دوري روشن.

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