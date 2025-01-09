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جدول ترتيب دوري المحترفين عقب مباريات اليوم في الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

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جدول ترتيب دوري المحترفين عقب مباريات اليوم في الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

جدول ترتيب دوري المحترفين عقب مباريات اليوم في الجولة الـ 16 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:06 مساءً - دوري المحترفين، انتهت منذ قليل مباريات اليوم الخميس، التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “دورى المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

جدول ترتيب دوري المحترفين عقب مباريات اليوم بدوري المحترفين 

1- المقاولون العرب 34 نقطة

2- وادي دجلة  32 نقطة

3- وي 31 نقطة

4- كهرباء الإسماعيلية   28 نقطة

 5- أبوقير للأسمدة  27 نقطة

6- الترسانة 27 نقطة

7- بروكسي  24 نقطة

8- بترول أسيوط  22 نقطة

9- أسوان  20 نقطة

10- القناة  19 نقطة

11- الداخلية  19 نقطة

12- السكة الحديد  18 نقطة

13- بلدية المحلة  18 نقطة

14- منتخب السويس  17 نقطة

15- لافيينا 16 نقطة

16- راية  16 نقطة

17- طنطا  14 نقطة

18- المنصورة  14 نقطة

19- سبورتنج  11 نقطة

20- ديروط  10 نقاط

نتائج مباريات اليوم الجولة الـ16 في دوري المحترفين 

لافيينا ضد منتخب السويس 0-0.

الترسانة ضد المصرية للاتصالات 0-0.

كهرباء الإسماعيلية ضد بترول أسيوط 5-0.

طنطا ضد ديروط 0-0.

السكة الحديد ضد  بلدية المحلة 1-1.

أبوقير للأسمدة مع المقاولون العرب 3-0.
وادي دجلة على أسوان 2-0

المنصورة علي راية 2-0

بروكسي مع الداخلية 1-1

القناة ضد سبورتنج ( تُقام 10 يناير ) 

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نتائج مباريات الجولة الـ 15 من دوري المحترفين
 

المقاولون العرب ضد لافيينا 1-0

المنصورة ضد بروكسى 0-0

منتخب السويس ضد طنطا 0-0

الداخلية ضد القناة 0-0

المصرية للاتصالات ضد كهرباء الإسماعيلية 3-2

بلدية المحلة ضد أبو قير للأسمدة 1-1

سبورتينج ضد الترسانة 0-1  

أسوان ضد راية 1-1  

ديروط ضد وادي دجلة 0-2  

بترول أسيوط ضد السكة الحديد 0-3  


شروط ونظام دوري المحترفين


وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.


ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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