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وزير الاستثمار يصدر قرارا بندب عصام النجار رئيسا لهيئة المعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يصدر قرارا بندب عصام النجار رئيسا لهيئة المعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يصدر قرارا بندب عصام النجار رئيسا لهيئة المعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:31 مساءً - أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بندب الوزير المفوض التجاري عصام أحمد النجار رئيسا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لمدة عام، إلى جانب عمله الأصلي بجهاز التمثيل التجاري.

المسيرة العملية للوزير مفوض عصام النجار

يذكر أن «النجار» قد سبق له العمل مستشارا لوزراء المالية والتجارة والصناعة، كما عمل دبلوماسيا تجاريا في مكاتب التمثيل التجاري في كل من المغرب وجنوب أفريقيا وانتهاء برئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في بولندا خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٤.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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