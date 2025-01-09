وزير الاستثمار يصدر قرارا بندب عصام النجار رئيسا لهيئة المعارض والمؤتمرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 07:31 مساءً - أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارا بندب الوزير المفوض التجاري عصام أحمد النجار رئيسا للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لمدة عام، إلى جانب عمله الأصلي بجهاز التمثيل التجاري.

المسيرة العملية للوزير مفوض عصام النجار

يذكر أن «النجار» قد سبق له العمل مستشارا لوزراء المالية والتجارة والصناعة، كما عمل دبلوماسيا تجاريا في مكاتب التمثيل التجاري في كل من المغرب وجنوب أفريقيا وانتهاء برئاسة المكتب التجاري بالسفارة المصرية في بولندا خلال الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٤.

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