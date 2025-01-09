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مشاهير العرب - بعد انتهاء تصوير مشاهدها.. تفاصيل دور سوسن بدر بمسلسل «أسود باهت» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انتهاء تصوير مشاهدها.. تفاصيل دور سوسن بدر بمسلسل «أسود باهت» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتهاء تصوير مشاهدها.. تفاصيل دور سوسن بدر بمسلسل «أسود باهت» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 07:12 مساءً - ، المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، وكان من المقرر عرضه في رمضان الماضي ولكنه انسحب من السباق.

حكاية «دقيقة إلا ربع» من بطولة سوسن بدر وعدد من الفنانين أبرزهم: محمد عز، وحسني شتا، وهاجر الشرنوبي، وزينب غريب، وآخرين من نجوم الفن.

وتلعب الفنانة سوسن بدر، خلال أحداث حكاية «دقيقة إلا ربع»، دور سيدة خمسينية، تدعى «كاملة عز الدين»، وهي من عائلة أرستقراطية تربت وعاشت حياة مرفهة، وفي الوقت نفسه هي سيدة عنيدة تتعامل دائمًا بندية مع من أمامها مهما كان مركزه، كما أنها تتمتع بهيبة ولديها ماضٍ غامض، تحب كل شيء حولها منضبطاً، يصل إلى حد الكمال، لذا من الصعب فهمها.

شخصية سوسن بدر بمسلسل «أسود باهت»

وتتصاعد الأحداث وتنقلب حياة سوسن بدر رأس على عقب حيث تتعرض لحادث مروع، تخسر فيه ابنتها، كما أنها أصيبت بشلل، مما جعلها لا تفارق الكرسي المتحرك من وقتها، لتتغير حياتها رأساً على عقب، وتصبح أکثر صلابة، وتقرر أن تعيش باقي سنوات حياتها مع أبناء أختها، ولكنها وجدت أنها أمام تحدّ كبير في تغيير شخصيتهم، فكل منهم لديه الكثير من المشاكل النفسية التي جعلتهم غير أسوياء، حتى تكتشف في النهاية سراً خطيراً سيُزيد من إثارة الأحداث.

تفاصيل مسلسل أسود باهت

يتكون مسلسل أسود باهت، من 3 حكايات، وكل منها تدور أحداثه في إطار 5 حلقات فقط، وبفريق عمل مستقل تمامًا وبأحداثِ مختلفة، من المقرر أن ينتمي مسلسل أسود باهت، إلى نوعية المسلسلات الـ 15 حلقة، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق والبحث في جريمة قتل.

والعمل من تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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