تعرف على شخصية أحمد كمال في مسلسل الغاوي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:00 مساءً - تعاقد الفنان أحمد كمال على المشاركة في مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي.

ويلعب الفنان أحمد كمال خلال أحداث العمل شخصية والد مكي.

أحمد مكي

ويواصل الفنان أحمد مكي تصوير أحداث دوره في مسلسل الغاوي المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2025، بين أحد المناطق الشعبية التي تدور فيها أحداث العمل.

وخلال أحداث العمل يظهر الفنان أحمد مكي في رحلة صعود من بلطجى إلى رجل له قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه، ليصبح من أهم رجال الأعمال خلال تلك الفترة، وتساعده على هذه الأمور عائشة بن أحمد التي تلعب شخصية حبيبته.

أبطال مسلسل الغاوي

ويشارك فى بطولة مسلسل “الغاوي” بجانب “مكي” عدد كبير من الفنانين من بينهم عائشة بنت أحمد، عمرو عبد الجليل، وآخرون، من إخراج ماندو العدل، وتأليف هانى سرحان، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام المقبلة.

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