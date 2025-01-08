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126 مليون مشاهدة للموسم الثاني من Squid Game خلال 11 يوما - أخبار كلمتك

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126 مليون مشاهدة للموسم الثاني من Squid Game خلال 11 يوما - أخبار كلمتك

126 مليون مشاهدة للموسم الثاني من Squid Game خلال 11 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 02:10 مساءً -  Netflix، حقق الموسم الثاني من مسلسل "Squid Game"، أكثر من 126 مليون مشاهدة، خلال أول 11 يومًا فقط، من عرضه حصريا عبر منصة نتفليكس، ليصبح المسلسل الأسرع تحقيقًا، لهذا الرقم في تاريخ المنصة.

موعد عرض الموسم الثالث من مسلسل Squid Game

كشفت تقارير صحفية، أن منصة Netflix، حددت تاريخ 27 يونيو ٢٠٢٥، ليكون موعد عرض الموسم الثالث والأخير، من مسلسلها الكوري الجنوبي الشهير،“Squid Game” (لعبة الحبار).

منصة نتفليكس تعرض Squid Game 2

وطرحت منصة Netflix  جميع حلقات الموسم الثاني للمسلسل الكوري الأشهر في العالم Squid Game والذي ينتظره الملايين حول العالم والمكون من 7 حلقات مشوقة، للمشاهدة حصريًّا على منصتها بتاريخ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤.

 

Squid Game 
Squid Game 

 

 مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

وحظى مسلسل لعبة الحبار أو Squid Game بشهرة واسعة حول العالم بعد طرح حلقات الموسم الأول حيث حقق نجاحًا مذهلًا وتابعه الملايين في دول عديدة؛ لذا بمجرد طرح فكرة إنتاج موسم جديد من مسلسل لعبة الحبار دارت العديد من النقاشات حول ما إن كان سيجاري الجزء الأول في نجاحه أم لا، وبالرغم من كل هذه النقاشات فقد أبدى عشاق المسلسل حماسًا كبيرًا بمجرد طرح الموسم الجديد آملين أن يكون الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار على نفس المستوى ذاته للجزء الأول الذي عشقوا بفضله هذا العمل.

 

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 الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل "لعبة الحبار" بعد ثلاث سنوات من أحداث الموسم الأول، بعدما يعود Seong Gihun، الذي يلعبه Lee Jung Jae، إلى ألعاب البقاء المميتة جنبًا إلى جنب مع المشاركين الجدد، ويتنافسون على جائزة مذهلة تبلغ 45.6 مليار وون، ويشرع Gihun، الذي تطارده تجاربه السابقة، في طريق الانتقام والتحقيق بشكل أعمق في الألغاز المحيطة بالألعاب.

مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 
مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني 

ويضم فريق التمثيل العائد Lee Byung Hun في دور الرجل الأمامي الغامض، وWi Ha Jun في دور Hwang Jun Ho، وGong Yoo في دور المجند الغامض، وتشمل الوجوه الجديدة التي تنضم إلى المجموعة Im Si-Wan وKang Ha-Neul وPark Sung Hoon وLee Jin Wook، حيث يضيف كل منهم ديناميكيات جديدة إلى السرد المكثف.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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