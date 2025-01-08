الرياضة - 03:11 - ودع زملاءه بالأهلي.. بيرسي تاو ينهي إجراءات انتقاله إلى قطر القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:11 مساءً - أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن إدارة الكرة بالنادي توصلت لاتفاق بشأن رحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري.

وقال المصدر:""بالفعل أنهينا كافة التفاصيل والإجراءات الخاصة برحيل بيرسي تاو إلى قطر القطري بعد المفاوضات التي تمت بين الناديين على مدار الأيام الماضية ".

أوضح المصدر أن الإعلان بشكل رسمي عن رحيل اللاعب سيكون في غضون ساعات قليلة بعد اجتيازه للكشف الطبي في ناديه الجديد قطر القطري.

ورحب مارسيل كولر برحيل بيرسي تاو عن الأهلي بعد تراجع مستواه بشكل كبير ورغبة في استقدام عناصر أفضل في المستوى.

يأتي هذا في الوقت، قام اللاعب بوداع زملائه والجهاز الفني في الأهلي صباح اليوم في ملعب التتش وجمع متعلقاته للرحيل رسميا.

أرقام بيرسي تاو مع الأهلي

خاض بيرسي تاو مع الأهلي 126 مباراة، سجل خلالهم 30 هدفًا وصنع 14 هدفًا.

حقق تاو مع الأهلي 11 بطولة، بواقع بطولتين دوري أبطال إفريقيا وبطولتين للدوري المصري ومثلهما في كأس مصر و4 بطولات للسوبر المصري وبطولة السوبر الإفريقي.