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بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

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بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

بالرابط.. خطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 03:11 مساءً - استمارة الثانوية الأزهرية 2025.. تزامنًا مع فتح باب التسجيل، يبحث العديد من الطلاب عن رابط وخطوات تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025، لأداء امتحانات العام الدراسي الجاري.

فتح باب تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب تسحيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 لأداء امتحانات العام الحالي، بداية من اليوم الأربعاء الموافق 8 يناير، ويستمر تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025 حتى يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل.

استمارة الثانوية الأزهرية 2025

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

أوضحت القطاع، أنه يتم تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية لأداء امتحانات العام الدراسي الجاري 2024-2025، من خلال زيارة برنامج نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية.

طريقة تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2025

الخطوة الأولى: يقوم الطالب بالدخول على برنامج نظام شئون طلاب المعاهد الأزهرية.

الخطوة الثانية: الضغط على أيقونة التسجيل الإلكتروني لاستمارة الثانوية الأزهرية.

الخطوة الثالثة: يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي أو جواز لاسفر

الخطوة الرابعة: كتابة كلمة السر.

الخطوة الخامسة: الضغط على تسجيل الدخول.

الخطوة السادسة: تظهر استمارة الثانوية الأزهرية.

الخطوة السابعة: كتابة البيانات المطلوبة.

الخطوة الثامنة: إرفاق المستندات المطلوبة.

الخطوة التاسعة: التأكد من صحة البيانات والمستندات.

الخطوة الأخيرة: الضغط على حفظ.

استمارة الثانوية الأزهرية 2025

أوراق تسجيل استمارة امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

- 4 صور حديثة 4*6 ذات خلفية بيضاء مطبوعًا عليها اسم الطالب مطابقا لشهادة الميلاد.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو صورة واضحة منها.

- صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي للطالب.

- 2 طابع تنمية موارد.

- دمغة بقيمة 150 قرشا.

- مستخرج رسمي من المنطقة الأزهرية موضحاً به مواد الرسوب بالدرجات «للطالب المعيد» لآخر عام رسوب.

طريقة الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور

لفت قطاع المعاهد الأزهرية، أن لكل طالب اسم مستخدم وكلمة مرور يتم استلامهما من المعهد الملتحق به الطالب، ليتمكن من الدخول على صفحته، وتسجيل الاستمارة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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