الحكومة تعتمد تسويات تصالح جديدة بقيمة 59.8 مليون جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:10 مساءً - قرارات مجلس الوزراء اليوم، اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 لـ 31 محضر تصالح وتسوية، صدر فيها قرار اللجنة بقبول التصالح، وذلك للفترة من 25 أكتوبر 2024 حتى 25 ديسمبر 2024، وذلك بعد سداد المبالغ المستحقة بإجمالي نحو 59.8 مليون جنيه.



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