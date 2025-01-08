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الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:41 - معتدل نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 8 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 05:41 صباحاً - الطقس اليوم.. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الأربعاء 8 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 21 11

دمنهور 20 11

وادي النطرون 21 10

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 11

شبين الكوم 21 12

طنطا 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 10

العريش 21 09

رفح 20 07

رأس سدر 20 11

نخل 19 02

كاترين 14 01

الطور 22 11

طابا 21 07

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 19 10

مطروح 19 10

السلوم 20 09

سيوة 20 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 25 12

سفاجا 25 14

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 23 17

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 21 08

أسيوط 22 07

سوهاج 22 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 07

أبوسمبل 24 11

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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