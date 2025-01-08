صدمة أحمد الشرع وشركاه، «واشنطن بوست» تكشف عن قرار أمريكي ضد حكام سوريا الجدد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:15 مساءً - كشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن 3 مسئولين مطلعين تأكيدهم، أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت الإبقاء على تصنيف حكم سوريا الجدد على قوائم الإرهاب.

بايدن يقرر إبقاء حكام سوريا الجدد على قوائم الإرهاب

ووفق تصريحات منسوبة لثلاثة مسئولين أمريكيين مطلعين لصحيفة "واشنطن بوست"، أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، قررت الإبقاء على تصنيف حكام سوريا الجدد كإرهابيين للفترة المتبقية من ولاية الرئيس، تاركة القرار الحاسم بشأن هيئة تحرير الشام وقائدها أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب".

وأضافت الصحيفة الأمريكية: أن " إدراج هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب يشكل عقبة رئيسية أمام الجدوى الاقتصادية لسوريا على المدى الطويل، لكن المسئولين الأمريكيين قالوا، إن على المتمردين الإسلاميين الذين أذهلوا العالم في أواخر العام الماضي بإطاحة الرئيس السوري بشار الأسد أن يثبتوا أنهم قطعوا الصلة مع الجماعات المتطرفة، ولا سيما تنظيم القاعدة، قبل أن يتم رفع التصنيف".

مخاوف أمريكية بشأن إشراك مقاتلين أجانب وجهاديين بالدفاع السورية

ونقلت واشنطن بوست، عن مسئول أمريكي رفيع المستوى قوله: "الأفعال أبلغ من الأقوال"، مشيرًا إلى "مخاوف واشنطن المستمرة بشأن إشراك مقاتلين أجانب وجهاديين في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية".

قادة مليشيات سوريا، كلمتك

ولفتت، إلى أن "ترامب عين منتقدين متشددين للتطرف في مناصب عليا في البيت الأبيض، بما في ذلك سيباستيان جوركا في منصب كبير مديري مكافحة الإرهاب ومايكل والتز مستشارًا للأمن القومي. ومن المتوقع أن يؤدي ترك قرار الإدراج على قائمة الإرهاب لهيئة تحرير الشام ترامب إلى تمديد الجدول الزمني للعقوبات الأمريكية القوية على سوريا بشكل كبير".

فرض عقوبات مالية ومقاضاة هيئة تحرير الشام

وقالت واشنطن بوست، إن "وضع هيئة تحرير الشام على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية يجعل من غير القانوني على المواطنين الأمريكيين تقديم دعم مادي أو موارد للجماعة ويسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاة".

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وفي الوقت الذي أبقت فيه إدارة بايدن على إدراج "هيئة تحرير الشام" على قائمة الإرهاب، خففت إدارة بايدن يوم الاثنين العديد من القيود الرئيسية المفروضة على سوريا بهدف إطلاق عملية تعافي البلاد وبناء حسن النية مع الحكومة السورية المؤقتة.

وكانت "هيئة تحرير الشام"، وهي فرع سابق لتنظيم "القاعدة"، قد انفصلت علنًا عن الشبكة الإرهابية في عام 2016 بسبب خلافات استراتيجية. وقد صنفت الولايات المتحدة الهيئة كجماعة إرهابية في عام 2018.

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