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قبل تنصيبه، ترامب يطلب من المحكمة وقف النطق بالحكم في قضية الممثلة الإباحية - أخبار كلمتك

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قبل تنصيبه، ترامب يطلب من المحكمة وقف النطق بالحكم في قضية الممثلة الإباحية - أخبار كلمتك

قبل تنصيبه، ترامب يطلب من المحكمة وقف النطق بالحكم في قضية الممثلة الإباحية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 09:56 مساءً - طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة منع محكمة ولاية نيويورك من إصدار حكم بإدانته جنائيًا في اتهامات تتعلق بدفعه أموالًا لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.

ترامب يطالب بمنع محاكمته 

وكتب محامو ترامب في مذكرة أعلنوا عنها اليوم الأربعاء: "يتعين على هذه المحكمة إصدار أمر فورًا يوقف محكمة ولاية نيويورك عن اتخاذ إجراءات أخرى لمنع ما قد يلحق بمؤسسة الرئاسة وعمليات الحكومة الاتحادية من ظلم وضرر جسيمين".

ورفضت محكمة استئناف في نيويورك أمس الثلاثاء محاولته وقف الحكم المقرر أن تصدره محكمة ولاية نيويورك يوم الجمعة، وفق "رويترز".

ترامب يطلب الاستئناف لحل مشكلات الحصانة الرئاسية

وطلب محامو ترامب في مذكرة اليوم الأربعاء من المحكمة العليا الأمريكية أن تأمر فورًا بحفظ القضية، في الوقت الذي يسعى فيه إلى الاستئناف لحل مشكلات الحصانة الرئاسية.

وذكر المحامون أنهم طلبوا في الوقت نفسه من أعلى محكمة في الولاية إصدار نفس الأمر الطارئ.

وأمرت المحكمة العليا المدعين العموم بالرد على الطلب بحلول صباح غد الخميس، في إشارة إلى أن القضاة قد يتحركون بسرعة في هذه المسألة.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك ترامب بتهمة التستر على دفع 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز  عن طريق محاميه السابق مايكل كوهين قبل انتخابات عام 2016، لشراء صمتها عن لقاء جنسي تقول إنه جرى بينهما.

ونفى ترامب اللقاء الجنسي أو ارتكاب أي مخالفات.

 ومن المقرر أن يتولى الرئاسة لفترة ثانية في 20 يناير.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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