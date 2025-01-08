أيمن العشري: القمة المصرية اليونانية القبرصية داعمة لمجتمع الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:15 مساءً - شارك أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية في منتدى التعاون المصري اليوناني القبرصي الذي نظمة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية اليوم الاربعاء على هامش القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وحضر المنتدي عدد من الوزراء المصريين " رانيا المشاط وزير التعاون الدولي والتخطيط، ومحمود عصمت وزير الكهرباء، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومسؤولين من الدول الثلاثة، إلى جانب مشاركة نحو 300 رجل أعمال من البلدان الثلاثة وعدد من رؤساء الغرف التجارية واعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومؤسسات المال والاعمال.

دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي الثلاثي



وأكّد "العشري" أن تنظيم منتدى أعمال ثلاثي " مصري يوناني قبرصي" عقب انعقاد قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص يساهم في دفع وتعزيز التعاون الاقتصادي الثلاثي، ويزيد من حجم التبادل التجاري والاستثماري المشترك الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

مناخ الاستثمار في مصر



وأشار "العشري" إلى أهمية حضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات المصرية واليونانية والمصرية، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وما تشهده من تنمية وإجراءات ومحفزات ساهمت في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وهو ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من الدولتين للاستثمار، خاصة أن مصر تتمتع بوجود مناطق اقتصادية مهمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة والبينية التحتية والتشريعية المتطورة

ونوّه رئيس غرفة القاهرة إلى أهمية القمة المصرية اليونانية القبرصية وانعكاسها على تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية القبرصية لزيادة التجارة البينية، لافتًا إلى أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة وفي مختلف القطاعات في ظل تشجيع القيادة السياسية المصرية، على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين والاستثمار.

دخول مزيد من الاستثمار للسوق المصري



وأكّد( العشري) أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر تشجع على دخول مزيد من الاستثمار للسوق المصري الذي يعتبر سوقًا واعدًا من حيث حجم الاستهلاك والنفاذ منه للأسواق الأخرى.



وتابع رئيس غرفة القاهرة: إن هذا المنتدى يمثل أهمية خاصة على زيادة العلاقات الاقتصادية الثلاثية " المصرية- اليونانية – القبرصية" خلال المرحلة المقبلة في ظل الالتفاف الثلاثي الهام حول دعمها وبحث سبل تطويرها وتنميتها.

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