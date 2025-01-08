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مشاهير العرب - إطلالة كلاسيكية.. أنغام تخطف الأضواء في احتفالية انطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إطلالة كلاسيكية.. أنغام تخطف الأضواء في احتفالية انطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إطلالة كلاسيكية.. أنغام تخطف الأضواء في احتفالية انطلاق فيديو كليب «تيجي نسيب» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:52 مساءً - خطفت الفنانة أنغام، الأنظار خلال احتفاليه إطلاق فيديو كليب أغنيتها «تيجي نسيب» المقامة داخل إحدى السينمات الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وتألقت أنغام خلال الحفل بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بدلة باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج يتناسب مع إطلالتها النيقة.

أنغام

تفاصيل ألبوم تيجي نسيب لـ أنغام

تضمن ألبوم «تيجي نسيب» لـ أنغام، 12 أغنية، منها: أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «أيه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

أنغام

وأغنية «خليك معاها»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «اسكت»، من كلمات نورعبد الله، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «اقولك أيه»، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أمير محروس، بينما أغنية «كان برئ»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «القلوب أسرار»، من كلمات آمار مصطفي، ألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع أمير محروس، وأغنية «تيجي نسيب»، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

أحدث أعمال أنغام

مؤخرا طرحت أنغامأغنية «حلفونا»، عبر حسابها بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحقتت الأغنية نسب مشاهدة عالية.

والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع نادر حمدي، ميكس نادر حمدي، ماستر أمير محروس، وتقول كلماتها: «أدي بلدنا وأدي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده ع المصريين، أدي الأرض وأدي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين، حلفونا حلفونا، عالأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا إن إحنا نشيلها في عنينا، حلفونا حلفونا، ع الأمانة اللى في إيدينا، حلفونا حلفونا، عمرنا ما نفرط في سينا، بلدي ترابها دهب وحجرها ياقوت، لو هنموت علشانه أهلًا بالموت».

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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