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مشاهير العرب - حاتم فهمي يحتفل بزفافة على فتاة من خارج الوسط الفني (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حاتم فهمي يحتفل بزفافة على فتاة من خارج الوسط الفني (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حاتم فهمي يحتفل بزفافة على فتاة من خارج الوسط الفني (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 10:12 مساءً - احتفل الفنان حاتم فهمي، بزفافة على فتاة من خارج الوسط الفني، وسط حضور الأقارب وعدد من نجوم الفن.

وكان من أبرز الحضور بحفل زفاف حاتم فهم، «شذى وإيساف»، وأخرين من نجوم الفن والغناء، واتسم حفل زفاف فهمي بالبساطة حيث اعتمد زينت الورود الزهرية ديكورات حفل الزفاف.

أحدث أعمال حاتم فهمي

مؤخرا طرح حاتم فهمي أغنية بعنوان «رجوعك» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وهي من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس رامي تلجي.

وتقول كلمات أغنية رجوعك لـ حاتم فهمي الآتي:

«رجوعك ليه احتمالات

ودة أصعب ليا اكيد

أني افضل عايش عمري بنادي عليك

مش سهل علينا بالذات أنا وأنت عيشنا حاجات

بسببها سنين بتفوت وأنا مستنيك

رجوعك لية احتمالات ودة اصعب ليا اكيد

أني أفضل عايش عمري بنادي عليك

مش سهلة علينا بالذات

أنا وأنت عيشنا حاجات

بسببها سنين بتفوت وانا مستنيك

راجع نفسك وفكر تاني واعقلها

حياتي من بعدك واقفه ومين يكملها

راجع نفسك وفكر تاني واعقلها

حياتي من بعدك واقفه ومين يكملها

فاكر ايامنا زمان حكايتنا في كل مكان

علي بالي حبيبي وعمري ف يوم ما نسيت

عمر اللي ما بينا ما مات بالعكس ف بعدك ذاد

أنا سايبك بس عشان ترتاح ومشيت

راجع نفسك وفكر تاني واعقلها

حياتي من بعدك واقفه ومين يكملها

راجع نفسك وفكر تاني واعقلها

حياتي من بعدك واقفه ومين يكملها».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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