مشاهير العرب - خالد النبوي ويسرا اللوزي يكشفان تفاصيل مسلسل سراب «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 09:52 مساءً - بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى والثانية من مسلسل «سراب» بطولة النجم خالد النبوي والفنانة يسرا اللوزي، شهد اهتمام قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة مع ارتفاع مستوى التشويق في الحلقات الأولى.

وفي هذا السياق، تحدث خالد النبوي خلال لقائه مع برنامج عرب وود، قائلا: إن ما جذبه إلى مسلسل سراب هو فكرته التي تكشف عن التحديات التي يواجهها الأفراد في التعاملات الإنسانية، مشيرا إلى القصة تدور حول الإنسان وطريقة مواجهته للمواقف المتنوعة التي يمر بها.

ومن جانبها، أضافت يسرا اللوزي: أن ما يميز مسلسل سراب هو تطرقه إلى مناقشة العلاقات الإنسانية والتحديات التي يواجهها.

قصة مسلسل سراب

مسلسل سراب مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، فيما تعد شركة «S Productions» منتج منفذ للعمل.

أبطال مسلسل سراب

يقوم ببطولة مسلسل سراب خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، محمد كيلاني، إنجي المقدم، دياموند بو عبود، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.

برومو مسلسل سراب بطولة خالد النبوي

وفي وقت سابق، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل سراب البرومو الرسمي للمسلسل لعرضه في يناير الجاري، وظهر من خلال البرومو الأحداث المشوقة التي يتضمنها العمل بسبب التداخل بين ماضي الشخصيات وحاضرها، وخصوصا الزوجين طارق وملك اللذين يفقدان ابنهما في الحلقة الأولى.