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التعليم تكشف تفاصيل تعيين 72 ألف معلم جديد (فيديو) - أخبار كلمتك

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التعليم تكشف تفاصيل تعيين 72 ألف معلم جديد (فيديو) - أخبار كلمتك

التعليم تكشف تفاصيل تعيين 72 ألف معلم جديد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:15 مساءً - مسابقة الـ72 ألف معلم، كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل مسابقة تعيين 72 ألف معلم بعد الإعلان عن مقترح نظام البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة بنظامها القديم.

 

مسابقة تعيين 72 ألف معلم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة جديدة مستقلة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة وستكون موازية لمسابقة الـ30 ألف معلم.

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عجز كبير بالمدارس 

وتابع: "وزير التعليم محمد عبد اللطيف عقد عدد كبير من الجلسات بخصوص تعيين أكبر عدد من المعلمين خلال الفترة المقبلة لسد العجز بالمدارس واستقبال 700 ألف طالب جديد سنويا".

 


وأشار إلى أن نسبة الحضور في المدارس هذا العام الدراسي لا تقل عن 85%.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة، في إطار جهود الحكومة لسد العجز في الكوادر التعليمية وتحسين جودة العملية التعليمية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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