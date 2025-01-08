كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

كرة اليد، موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

لليوم الثاني، انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع الدولار ومخزونات الوقود الأمريكية - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

خلال 10 دقائق، زلزالان عنيفان يضربان إثيوبيا - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور، انخفاض السبيط والمكرونة - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

كله بالتاريخ، رئيسة المكسيك ترد على ترامب بمقترح إعادة تسمية بلاده إلى "أمريكا المكسيكية" - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

اليوم أمطار رعدية وغدا رياح، أقوى تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

سعد يلتهم ليلى علوي، إجمالي إيرادات أفلام 2025 بعد أول أسبوع عرض بالسينمات - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع الكانتلوب والبرتقال السكري - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

خدعته، قيادي بالحرس الثوري يكشف دور روسيا في إسقاط الأسد - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 يناير 2025 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها توتنهام ضد ليفربول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:55 صباحاً - تجري اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في كأس السوبر الإسباني وكأس كاراباو، ودوري المحترفين المصري.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس كاراباو

توتنهام ضد ليفربول - الساعة 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1HD

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس السوبر الإسباني

أتليتك بلباو ضد برشلونة - الساعة 9 مساء - قناة SSC SPORT

برشلونة الإسباني، كلمتك

مواعيد مباريات اليوم في دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”

طنطا ضد ديروط - الساعة 2:30 مساء 

كهربا الإسماعيلية ضد بترول أسيوط - الساعة 2:30 مساء 

في سياق أخر، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن سعي نادي ليفربول الإنجليزي لإبرام صفقة من صفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ليفربول يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع تشواميني 

ووفقًا لموقع Fichajes الإسباني، فقد قدم ليفربول عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع لاعب خط الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم ريال مدريد.

وأفاد الموقع بأن ذلك يأتي في الوقت الذي يعتبر مانشستر سيتي منافسًا قويًّا لفريق ليفربول في الحصول على توقيع تشواميني.

 

ويرتبط تشواميني منذ فترة طويلة بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خصوصًا إلى ليفربول، الذي حاول التعاقد معه عندما كان في موناكو.

ووفقًا لتقارير إسبانية سابقة، يعتقد أن ريال مدريد قد يضحي بنجمه تشواميني في الصيف لجمع الأموال، وسط شكوك حول قدرته على قيادة خط الوسط في المستقبل.

وتقلص دور تشواميني مؤخرًا في خط الوسط، بسبب اعتماد المدير الفني كارلو أنشيلوتي عليه في خط الدفاع في ظل لعنة الإصابات التي ضربت الفريق في الأشهر الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق