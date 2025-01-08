تعليق غير متوقع على لقاء المبعوث الاممي بالحوثيين - أخبار كلمتك

انتقد المحامي محمد المسوري لقاء المبعوث الأممي إلى اليمن مع القيادي الحوثي عبدالقادر المرتضى، واصفًا ذلك بأنه دليل واضح على انحياز المبعوث الأممي إلى جماعة وصفها بالإرهابية.

وأوضح المسوري في تصريحاته أن قبول المبعوث الأممي الجلوس مع شخصية متورطة في الانتهاكات ضد المعتقلين وتعذيبهم، يعد تصرفًا غير مقبول ويشكك في نزاهة المبعوث ودوره كوسيط محايد.

وأضاف المسوري: "لو كان المبعوث يحترم نفسه ومهمته الأممية، لما قبل الجلوس مع هذا الإرهابي الحوثي، خصوصًا وهو أحد المسؤولين عن معاناة المعتقلين وتعذيبهم".

وأكد أن الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما يدفع الحوثيين للتمادي في انتهاكاتهم ويجعل المبعوث الأممي يغض الطرف عنها، داعيًا إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه التصرفات لضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.