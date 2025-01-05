اسرائيل تتخذ اول خطوات اغتيال زعيم الحو ثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

نقلت قناة الحدث اليمني، عن حركات إسرائيلية لاغتيال عبدالملك الحوثي وأقاربه في اليمن.

وقالت ان مصدر امني اسرائيلي قدر ان القضاء على زعيم جماعة الحوثي سيؤدي الى انهيار الجماعة، معتبرا ان ذلك سيكون اكثر تأثيرا من الضربات الجوية الاسرائيلية والامريكية المتواصلة.

وأشارت القناة الى ان مصدر تحدث لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان جماعة الحوثي تعتمد في بقائها على وجود زعيم من داخلها، وان القضاء على عبدالملك واخوته سيؤدي الى سقوط النظام باكمله على عكس الاذرع الايرانية الاخرى.

ووفقا للمصدر الاسرائيلي فانه من المتوقع تنفيذ محاولة اغتيال عبدالملك بعد تجميع المعلومات والتخطيط لها حاليا.

