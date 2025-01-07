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صبا مبارك عن دورها في "وتر حساس": نقلة نوعية لي - أخبار كلمتك

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صبا مبارك عن دورها في "وتر حساس": نقلة نوعية لي - أخبار كلمتك

صبا مبارك عن دورها في "وتر حساس": نقلة نوعية لي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 7 يناير 2025 10:40 مساءً - أعربت الفنانة صبا مبارك عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسل "وتر حساس" وشخصية "سلمى"، مؤكدة أنه على الرغم من التوقعات بنجاح المسلسل منذ البداية، كونه ينتمي إلى نوعية محببة للمشاهدين، إلا أن النجاح فاق كل التوقعات.

تابعت خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، اليوم الثلاثاء: "حتى عرض المسلسل وحتى منتصف الحلقات، كنا لا نزال نواصل التصوير، وكنت أسأل زميلاتي عن ردود الأفعال لأنني كنت مشغولة تمامًا بين التصوير والتنقل من اللوكيشن إلى البيت والعكس. لكن بعد اختلاطي بالشارع، شعرت بردود أفعال فاقت كل التوقعات".

 

وتر حساس

 

عن تجربة "وتر حساس" التي جمعتها بكل من إنجي المقدم وهيدي كرم، قالت: "تجربة جميلة جدًا بكل عناصرها، سواء من ناحية التمثيل أو الأجواء العامة. كان أن هناك كيمياء تجمعنا، وأصبحنا نحن الثلاثة أصدقاء مقربين. إنجي المقدم صديقة قديمة لي، ولكنني كسبت هيدي كرم كصديقة مقربة جديدة".

وأكملت: "التجربة على الصعيدين الفني والإنساني حققت نجاحًا كبيرًا. مسلسل وتر حساس يمثل نقلة نوعية بالنسبة لي، خاصة أنني والمخرج وائل فرج لدينا كيمياء بدأت منذ تجربة بين السطور واستمرت حتى وتر حساس. نحن الاثنان نفهم بعضنا جيدًا؛ فأنا أعرف ما يريده وما يتطلع إلى تحقيقه، وهو يثق بي كممثلة، ولهذا كلامنا مع بعض يكون قليلًا، لأننا نعمل بفهم مشترك وتوافق كبير".

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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