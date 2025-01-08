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المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

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المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

المنتج نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع تامر حسني وتامر عاشور (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 03:40 صباحاً - احتفل المنتج نصر محروس بعيد ميلاده برفقة عدد من النجوم في أجواء كلها بهجة وسعادة.

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نصر محروس يحتفل بعيد ميلاده مع النجوم 

واحتفل المنتج نصر محروس بعيد ميلاده مع كل من الفنان تامر حسني وتامر عاشور، بالإضافة إلى مصطفى حجاج في حضور هاني وأمير محروس.

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المنتج نصر محروس يطلق عليه صانع النجوم حيث إنه تعاون مع كبار النجوم في مصر ومن أبرزهم اكتشافه لتامر حسني وشيرين عبد الوهاب وأطلق لهما أول ألبوم غنائي تحت عنوان فري ميكس وحقق نجاحًا كبيرًا وتعاون أيضا مع بهاء سلطان ومحمد فؤاد ومصطفى حجاج ومحمد محيي وغيرهم من النجوم. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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