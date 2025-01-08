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مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

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مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

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مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

مروان موسى وإسلام كابونجا في برنامج "ريد بل مزيكا صالونات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 04:35 صباحاً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من كواليس أحدث حلقات برنامج "ريد بل مزيكا صالونات"، والتي جمعت بين الرابر مروان موسى وإسلام كابونجا.

 

وكان مروان موسى قدم خلال الأيام الماضية فيديو كليب أغنية "عمي وعم عيالي"، من فيلم "الحريفة 2"، الذي يعرض حاليًّا في السينمات.

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أغنية "عمي وعم عيالي" كلمات وإنتاج موسيقى وأداء مروان موسى، وتبدأ بمقطع تقول كلماته:

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باجي بخلص (خلص) الـ Finish في المقص، ‫بعد الماتش قالت "تيجي نتعرف؟" (بيبي)،  ‫بيبي أنا أبو الكباتن وإبن بلد وبطل القارة (ذيع)، فـ بلاش تتشنج (بس يا بابا)، هتيجي تنكش من تحت لتحت في ثانية حبيبي تتشمس، تاسع نهائي فـ مش متحمس، عادي متعود، فرقتي بتخوف، وزميلي متهور فـ بلاش نتحول
إنتَ لسه بعيد، حوّل، ‫‫ضربنا الـ Offside، الـ Touch one, two، التالتة هنفوت، ‫Assist وHattrick الشوط التاني، طب فينك من الأول‫، طب فينك من بدري، ‫‫‫أبو صلاح قال "Never give up"، هي دي روح التحدي، قايم بدوري وواجبي، جايب آخري وطول الماتش بجري، بعد المباراة المدرجات المزة بتسقف لي
قلبي

 

فيلم "الحريفة 2" يأتي تحت اسم "الريمونتادا"، ويشارك في بطولته: نور النبوي، وكزبرة، وأحمد غزي، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبي، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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