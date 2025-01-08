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مشاهير العرب - بسبب خطأ طبي.. تفاصيل نجاة راقصة مصرية من الموت - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بسبب خطأ طبي.. تفاصيل نجاة راقصة مصرية من الموت - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بسبب خطأ طبي.. تفاصيل نجاة راقصة مصرية من الموت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:01 صباحاً - أوضحت شقيقة الراقصة والممثلة المعتزلة سحر حمدي، تفاصيل تعرض شقيقتها لخطأ طبي أثناء خضوعها لعملية جراحية في البطن كاد يودي بحياتها، لافتة إلى أن الفنانة نجت من الموت بأعجوبة.

وقالت شقيقة النجمة المعتزلة «سحر خضعت لعملية تسليك انسداد في البطن، لكنها أصيبت بـفيروس نتيجة التلوث، وبعدها تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، ما استدعى سفرها لباريس، للعلاج من هذه الأزمة والسيطرة على الفيروس والتلوث، حتى نجت من الموت بأعجوبة».

سحر حمدي
سحر حمدي

سحر حمدي

اسمها الحقيقي هو هاجر محمد مصطفى من مواليد 26 يناير عام 1965، وولدت بمحافظة الجيزة في أسرة متوسطة الحال، لأب يعمل موظًفًا بسكك حديد مصر ووالدة ربة منزل، لديها ثلاثة أشقاء «ولد وبنتين».

تخرجت في كلية الآداب في جامعة القاهرة واجهت اعتراضات من أسرتها بسبب حبها للتمثيل والرقص الاستعراضي.

وبدأت مشوارها الفني كراقصة شرقية ونافست زيزي مصطفى ونجوى فؤاد، كما شاركت في عدد من الأفلام أبرزها: «أرجوك أعطني هذا الدواء»، و«ننوسة»، و«المشاغبون في نويبع»، و«المشاغبات في السجن».

سحر حمدي

وبالرغم من تحقيقها شهرة واسعة إلا إنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في قمة تألقها في فترة التسعينات وذلك بعد رحيل والدتها، وبعد ارتدائها الحجاب اتجهت للعمل كمقدمة برامج دينية.

وعادت سحر للظهور مجددا عام 2017 من خلال برنامج «أحلى النجوم»، والذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي عبر شاشة قناة «المحور».

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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