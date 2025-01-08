مشاهير العرب - موعد عرض مسلسل إقامة جبرية الحلقة 3.. هنا الزاهد تبدأ قصة حب جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 8 يناير 2025 11:01 صباحاً - تصدر مسلسل إقامة جبرية محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث لفت اهتمام الجميع منذ عرض أولى حلقاته.

مسلسل إقامة جبرية

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أحداث مسلسل إقامة جبرية

طرحت منصة «Watch it» الإلكترونية، حلقات مسلسل إقامة جبرية بطولة الفنانة هنا الزاهد، إذ تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، ونجحت الحلقتان الأولى والثانية في خطف أنظار الجمهور وتصدر مؤشر محركات البحث جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي.

موعد عرض الحلقة الثالثة مسلسل إقامة جبرية

ويبحث الجمهور عن موعد وقنوات عرض الحلقة الثالثة والرابعة مسلسل إقامة جبرية، التي من المقرر عرضها عبر منصة Watch it، الأسبوع المقبل، حيث تعرض الأربعاء من كل أسبوع، ويتضمن المسلسل 10 حلقات فقط.

أحداث الحلقة الأولى والثانية مسلسل إقامة جبرية

وشهدت الحلقتان الأولى والثانية من مسلسل إقامة جبرية، تصاعد في الأحداث بعد وفاة سيف الذي يجسده أحمد حاتم وهو زوج هنا الزاهد، لتبدأ قصة حب جديدة مع نجل طبية نفسية تعالجها وتعرف جميع ماضيها تدعى صابرين.

أبطال مسلسل إقامة جبرية

والجدير بالذكر أن، بطولة مسلسل إقامة جبرية يشارك بها إلى جانب هنا الزاهد في أولي بطولاتها المطلقة فى الدراما، كلًا من صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، عايدة رياض، محمد الشرنوبي، جلا هشام، وآخرين من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.