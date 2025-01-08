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موظفة في شركة، دور بتول الحداد في مسلسل "تليجراف" - أخبار كلمتك

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موظفة في شركة، دور بتول الحداد في مسلسل "تليجراف" - أخبار كلمتك

موظفة في شركة، دور بتول الحداد في مسلسل "تليجراف" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 08:10 مساءً - كشفت الفنانة بتول الحداد عن تفاصيل دورها في مسلسل "تليجراف" الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2025، وهو من بطولة أحمد فهمي وميرنا نور الدين.

وقالت  بتول الحداد في تصريح لها إنها تلعب دور، شخصية تدعى "سارة" تعمل في شركة أحمد فهمي وتواجه كل أبطال العمل أحمد فهمي ونجلاء بدر وأحمد ماجد وصفاء الطوخي ويوسف عثمان.

وجمعت مشاهد بين بتول الحداد والفنانة ياسمين عبد العزيز في أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز.

 

كما تستعد بتول الحداد لبدء تصوير مسلسل "ضل حيطة" بطولة ياسمين صبري، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، عابد عناني، هاجر الشرنوبي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، غفران محمد، تأليف: محمد سيد بشير
إخراج: إبراهيم فخر، إنتاج: مها سليم.

يذكر أن آخر أعمال بتول الحداد كان مشاركتها في مسلسل "برغم القانون" والذي حققت من خلاله نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من بطولة كلًا من إيمان العاصي، محمد القس، وليد فواز، رحاب الجمل، نبيل علي ماهر، هاني عادل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، وتأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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