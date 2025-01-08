أنا أصيلة وصدقوني، داليا مصطفى ترد على طلبها الطلاق من شريف سلامة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 05:50 صباحاً - كشفت الفنانة داليا مصطفى، حقيقة طلبها الطلاق من الفنان شريف سلامة، بعد سؤال أحد متابعيها على “إنستجرام”: هو أنتِ طلبتِ الطلاق الأول".

حقيقة انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

وقالت الفنانة داليا مصطفى خلال حسابها بموقع “إنستجرام”: “والله ما طلبت الطلاق.. أنا ست مصرية اصيلة ما أطلبش الطلاق بعد زواج 21 سنة.. أنا عندي منه سلمى وسليم”.

وأضافت: "أنا مستغربة من السؤال ده حتى زمايلي في الوسط الفني بيسألوني سؤال زي ده.. صدقوني ياجماعة والله ما طلبت الطلاق". متعجبة من سؤال الكثيرين حول الأمر حتى من زملائها في الوسط الفني.

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وظهر الفنان شريف سلامة وحيدًا بدون زوجته داليا مصطفى على ريد كاربت عرض أول حلقتين من المسلسل الذي يشارك به مع مجموعة من النجوم “موعد مع الماضي”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وسبق أن ظهرت داليا مصطفى وحيدة بمهرجان الجونة وكذلك في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد أنباء انفصالها عن زوجها شريف سلامة، وهو ما يزيد التساؤلات حول انفصالهما.

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