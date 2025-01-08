وزير الثقافة يكشف عن مسابقات فنية لاكتشاف المواهب الغنائية بالمحافظات (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 8 يناير 2025 10:50 مساءً - اكتشاف المواهب، قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة: إن هناك خطة لإجراء مسابقات فنية على مستوى المحافظات لاكتشاف المواهب الغنائية.

مسابقات سومة لاكتشاف المواهب

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": المسابقات الفنية لاكتشاف المواهب من الشباب والنشء ستكون بعنوان "سومة".

وزير الثقافة: نلتزم باستكمال تطوير أكاديمية الفنون بالإسكندرية وفق الجدول الزمني وزير الثقافة يتابع إنجازات 2024 والتحضيرات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

إقامة حفلات كبيرة للمواهب

وتابع: "سيتم إجراء تصفيات للمواهب الغنائية بالمحافظات وبعدها يتم نقلهم في العاصمة القاهرة، ثم تصفية أخرى لاختيار أفضل المواهب، ثم اقامة حفلات كبيرة داخل وخارج مصر".



القدرة السحرية في الفنون

وأشار أحمد هنو إلى أن مصر لها قدرة سحرية في الفنون المختلفة مع الأشقاء في الدول العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.